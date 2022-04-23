Готова ли Украина на военную деблокаду Мариуполя: Зеленский дал ответ

Глава государства говорит, что наша страна имеет полное моральное право снять осаду Мариуполя военным путем, но пока к этому не готова.

Украина пока не готова снять осаду с Мариуполя военным путем и украинские защитники на "Азовстали" это понимают.

Об этом рассказал во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский.

"У нас есть полное моральное право на военную деблокаду Мариуполя. Готовы ли мы сейчас к этому? Нет. Ребята, которые сейчас находятся на Азовстали, понимают это", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что если россияне уничтожат украинцев в Мариуполе, а также если не откажутся от планов по созданию т.н. "ХНР", то это поставит точку на любых дальнейших переговорах с россией.

Напомним, по словам мэра города Вадима Бойченко сейчас в Мариуполе наблюдается критическая ситуация с медикаментами, водой и едой, это может привести к тому, что еще около 15 тысяч пожилых или больных людей могут умереть в ближайшее время.

Вместе с тем неподалеку от города в последнее время находят все новые места массовых захоронений. Так например возле Мангуша была найдена траншея длиной в более 300 метров. При том, по всей видимости, хоронить там людей уже начали.