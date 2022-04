Украина контратакует на юге и востоке, а россия "продавливает" на Донбассе: свежие карты боев

Росармия пытается продвинуться вглубь украинской территории, но на Харьковщине и Херсонщине их отбрасывают назад

Российские войска отходят от заблокированного Мариуполя на север и продолжают действовать по тактике рассредоточенных атак небольшими подразделениями.

Эксперты The Institute for the Study of War считают, что массированная наступательная операция маловероятна, ведь у россиян высокий уровень потерь и проблемы с командованием на разных уровнях. Вероятность того, что в армии россии смогут решить эти трудности не высока.

Российские войска продолжают вести наступление на разных участках фронта от Изюма до Запорожья. Исследователи отмечают, что цель наступления на границе Харьковской и Донецкой областей (Изюмо-Донецком выступе) не совсем ясна, поскольку войска оккупантов могут попытаться выйти на дорогу на Дебальцево для окружения украинских защитников по нескольким направлениям, в своию очередь на участке Рубежное-Попасная также могут попытаться окружить район Северодонецк-Лисичанск.

Карта боевых действий в Украине

Мариуполь

Россиянам так и не удалось сломить украинских воинов, которые продолжают удерживать завод "Азовсталь", атаки на них продолжаются. Тем временем часть силь из-под города перевели в окрестности Донецка. В самом городе оккупанты срывают планы эвакуации и пытаются установить тотальный админконтроль.

Карта боев в Мариуполе

Донецкая и Луганская области

Рубежное, Попасная и Марьинка продолжают поддаваться наступлению оккупантов. Враг не добился территориальных успехов, но в Рубежном продолжаю идти уличные бои. Удалось подтвердить, что в северо-восточную часть города вошли силы российско-оккупационной армии. Также часть сил сосредоточена на подготовке к штурму Северодонецка. В сторону Славянска продолжаются атаки, а населенные пункты вдоль восточной линии фронта обстреливают. Исследователи отмечают приостановления наступательных операций в районе Авдеевки.

Карта боев на востоке Украине

Харьковская область

Российские войска продолжают атаковать со стороны Изюма. Несмотря на успешное контрнаступление украинских войск в Дергачевском районе, 23 апреля российские войска сохранили позиции к северо-востоку от Харькова, откуда они ведут обстрел города. Руководству армии оккупантов важно сохранить наземные линии связи от Белгорода до Изюма, они не проходят в окрестностях Харькова, а ближе к россии.

Карта боев в Харьковской области

Южное направление (Запорожская и Херсонская области)

В Запорожской области продолжается наступление росвойск, одна из российских БТГ (батальонно-тактических групп) выдвинулась в сторону Запорожья. В Херсонской области они остановились, пытаясь сдержать контрнаступление украинских войск. Напомним, ВСУ отчитались о восстановлении контроля над 8 населенными пунктами региона. Чтобы удержать ранее оккупированные части нашей страны, россия сгоняет не только дополнительные наземные войска, но и десантников и береговые части. На территории Запорожской и Херсонской областей, которые частично под контролем оккупантов развернулось серьезное партизанское движение.

Карта боев на юге Украины

Напомним, во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского он отметил, что проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях приведет к разрыву переговорного процесса. Также такой исход повлечет за собой уничтожение украинцев в Мариуполе, деблокаду которого военным путем Украина пока провести не в силах.

