Украинские бойцы продолжают освобождать Харьковщину: свежая карта от британской разведки

Оккупанты не оставляют попыток захватить украинские земли, однако украинцы дают им мощный отпор

Защитники Украины, которые с первых дней полномасштабного вторжения российской федерации, без устали и неустанно защищают Родину от захватчиков из россии, продолжают выбивать вражескую армию из разных уголков Украины, проводя успешные контрнаступления.

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Как проинформировала разведка Министерства обороны Британии, на 59 день войны оккупационные войска российской федерации продолжают незаконное и неспровоцированное вторжение на украинские земли.

"Великобритания и наши союзники осуждают неспровоцированную и умышленную войну российского правительства против Украины", — отмечается в тексте публикации иностранного ведомства.

На карте ниже приведены последние данные от представителей иностранной разведки по состоянию на субботу, 23 апреля 2022:

Карта боев в Украине от британской разведки по состоянию на 23 апреля

В Мариуполе продолжаются систематические обстрелы. Защитники города и мирное население до сих пор остаются в осаде на заводе "Азовсталь".

В Донецкой и Луганской областях россияне активно бомбят такие населенные пункты как Рубежное, Попасная и Марьинку. Пытаются укрепиться на своих позициях и перебрасывают на восток дополнительные силы. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день россиянам также удалось отбить у украинцев село Лозовое.

Харьковщина также остается под обстрелами и в частичной блокаде. Недалеко от Изюма враг постоянно ведет разведку. Однако украинские защитники провели в области успешное контрнаступление, благодаря которому им удалось освободить от оккупации еще три села в Дергачевском районе.

В Херсонской и Запорожской области враг пытался провести атаку, чтобы захватить новые территории под свой контроль, но безуспешно.

Следует также отметить, что если сравнить новые сведения от британской разведки со вчерашними картами, то невооруженным глазом можно увидеть, как украинские бойцы уверенно продвигаются на север Харьковской области:

Карта боев в Украине от британской разведки по состоянию на 23 апреля

Ранее "Телеграф" сообщал, что в восточной части Украины захватчик теряет огромное количество личного состава и боевой техники.