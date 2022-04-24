Мы вырвались из ада: фото эвакуированных из Мариуполя вызвали злость и гнев в соцсетях
- Автор
-
- Дата публикации
-
Люди напуганы и устали, а машины — разбиты
Украинский город Мариуполь, уже несколько дней находится в частичной оккупации российскими войсками — им не удалось взять штурмом предприятие "Азовсталь" на котором находятся не только украинские защитники, но и мирные граждане. Сам город — в руинах, повреждения имеет каждое здание, точное количество погибших еще предстоит установить — после того как оккупанты вошли в город в его окрестностях появились братские могил в десятки метров длинной.
О том, что происходит в городе можно судить и по состоянию людей и их авто, которым удалось вырваться оттуда.
У многих автомобилей нет стекол, дыры от них пытались прикрыть тканью или пленкой, часть машин — с повреждениями конструкций. Но люди пытаются выбраться на них из города.
Отметим, что происхождение части фото неизвестно. Некоторые могли быть сделаны на блокпостах оккупантов, поскольку в кадр попали военные с белыми повязками на руках.
Эвакуационные коридоры, чтобы вывести граждан Украины из заблокированного города, согласовать удается не каждый день — россияне нарушают договоренности постоянно.
Следующее фото облетело многие СМИ — двенадцатилетний Даня из Мариуполя вырвался из охваченного войной города вместе с кошкой Масей. Ребенок в безопасности в Запорожье.
То, что россия сделала с Мариуполем — непростительно и в сети раздаются соболезнования в адрес жителей блокадного города и проклятия для россии.
Украина договорилась об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя 20 апреля — тогда удалось вывезти четыре автобуса людей. Но последующую эвакуацию россия сорвала и вывезла собравшихся ехать в Запорожье людей на территорию ОРДЛО.
Как ранее писал "Телеграф", количество погибших в Мариуполе гражданских людей определить невозможно — часть из них уже может быть захоронена в братских могилах на тысячи человек. Президент Украины Владимир Зеленских заявил, что деблокировать Мариуполь страна не готова.