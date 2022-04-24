Мы вырвались из ада: фото эвакуированных из Мариуполя вызвали злость и гнев в соцсетях

Люди напуганы и устали, а машины — разбиты

Украинский город Мариуполь, уже несколько дней находится в частичной оккупации российскими войсками — им не удалось взять штурмом предприятие "Азовсталь" на котором находятся не только украинские защитники, но и мирные граждане. Сам город — в руинах, повреждения имеет каждое здание, точное количество погибших еще предстоит установить — после того как оккупанты вошли в город в его окрестностях появились братские могил в десятки метров длинной.

О том, что происходит в городе можно судить и по состоянию людей и их авто, которым удалось вырваться оттуда.

У многих автомобилей нет стекол, дыры от них пытались прикрыть тканью или пленкой, часть машин — с повреждениями конструкций. Но люди пытаются выбраться на них из города.

Украинцы выезжают из Мариуполя

Эвакуация из Мариуполя

Машины чинили подручными средствами

Отметим, что происхождение части фото неизвестно. Некоторые могли быть сделаны на блокпостах оккупантов, поскольку в кадр попали военные с белыми повязками на руках.

Главное, что машина едет

Пытаются вывезти детей

Люди выезжают на чем могут

Эвакуационные коридоры, чтобы вывести граждан Украины из заблокированного города, согласовать удается не каждый день — россияне нарушают договоренности постоянно.

Последствия обстрелов

В машинах не осталось стекол

Следующее фото облетело многие СМИ — двенадцатилетний Даня из Мариуполя вырвался из охваченного войной города вместе с кошкой Масей. Ребенок в безопасности в Запорожье.

Ребенок не бросил своего друга

То, что россия сделала с Мариуполем — непростительно и в сети раздаются соболезнования в адрес жителей блокадного города и проклятия для россии.

Украина договорилась об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя 20 апреля — тогда удалось вывезти четыре автобуса людей. Но последующую эвакуацию россия сорвала и вывезла собравшихся ехать в Запорожье людей на территорию ОРДЛО.

Как ранее писал "Телеграф", количество погибших в Мариуполе гражданских людей определить невозможно — часть из них уже может быть захоронена в братских могилах на тысячи человек. Президент Украины Владимир Зеленских заявил, что деблокировать Мариуполь страна не готова.