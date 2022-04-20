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Приложим все усилия: Украина попытается спасти из Мариуполя женщин, детей и стариков

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Приложим все усилия: Украина попытается спасти из Мариуполя женщин, детей и стариков Новость обновлена 20 апреля 2022, 09:15

В Мариуполе, который частично захвачен российскими войсками, а частично подвергается ежедневным бомбардировкам авиации рф и обстрелам из тяжелой артиллерии, удалось согласовать гуманитарный коридор.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Предварительная договоренность на 20 апреля включает в себя гумкоридор для женщин, детей и пожилых людей.

В Мариуполе сбор с 14:00 на улице Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна поедет на Запорожье через Мангуш, Бердянск, Токмак и Орехов.

Из-за высокого уроня риска могут произойти изменения во время действия коридора. "Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", — отметила Верещук.

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Теги:
#Эвакуация #Мариуполь
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