Укр

Роспропаганда придумала фейк о детсаде в Мариуполе, но снова прокололась

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Россияне без устали придумывают фейки Новость обновлена 18 апреля 2022, 16:33
Россияне без устали придумывают фейки

По всей вероятности, таким образом оккупанты создают иллюзию полного захвата города.

Российская пропаганда продолжает создавать иллюзию "восстановления Мариуполя", который оккупанты интенсивно обстреливают каждый день. На этот раз пропагандисты заявили об открытии детского сада, которого в городе вообще нет.

Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в собственном Telegram-канале.

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По его словам, российские оккупанты сообщили о "возобновлении работы детского сада №38" в Мариуполе, в котором якобы функционируют "6 ясельных и 4 взрослых группы". Но дело в том, что детского учреждения с таким номером в Мариуполе десятки лет не существует.

Сомнительными представляются и фотографии из того же садика. В группу привели одного мальчика и одну девочку.

"В принципе, такая информационная атака целиком укладывается в концепцию парада на 9 мая. Несуществующий контроль города с вымышленным восстановлением, вымышленными садами и школами как символ несуществующей победы. "Русский мир" как он есть", — резюмировал Петр Андрющенко.

В несуществующий сад привели двух детей
В несуществующий сад привели двух детей

Напомним, что накануне российских пропагандистов поймали на лжи об эвакуации из Мариуполя граждан Турции. Представители власти заблокированного города предположили, что таким образом Кремль "хотел поцеловать в задницу" президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы тот не закрыл доступ к курортам для россиян.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арестович хорошо развенчал фейк россиян о военных потерях Украины.

Теги:
#Дети #Россия #Война #Мариуполь #Пропаганда #Фэйк
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