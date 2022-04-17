"Надо же поцеловать Эрдогана в задницу": россию поймали на новом фейке о Мариуполе

На этот раз оккупанты "эвакуировали" из мечети турков, которых уже давно там нет.

Российское Министерство обороны поймали на очередной лжи по поводу проведения "спецоперации в Мариуполе", где оккупанты цинично издеваются над людьми. На этот раз россияне якобы спасали граждан Турции, которых там уже давно нет.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в собственном Telegram-канале.

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Так, Минобороны страны-агрессора опубликовало информацию, что 16 апреля российские оккупанты по просьбе президента Турции Реджепа Эрдогана якобы освобождали из Мариуполя "заложников, которых украинские нацисты удерживали в турецкой мечети".

Очередной фейк российского Минобороны

Петр Андрющенко назвал это сообщение ничем иным, как примером фантастических новостей из параллельной вселенной.

По словам советника мэра Мариуполя, граждане Турции были эвакуированы 16 марта при сопровождении Украины. С помощью украинских военных 86 человек были спасены из-под обстрелов в мечети и доставлены в Запорожье.

"Но в российском воображении они все еще там. Не знаешь смеяться или плакать. Причина таких новостей тоже понятна — поскольку россияне отказали Эрдогану в идее эвакуации из Мариуполя, надо как-то чмокнуть его в задницу. Чтобы он не закрыл последний доступный курорт для россиян ", — резюмировал Андрющенко.

Следует отметить, что российская пропаганда продолжает не первый день распространять фейки о Мариуполе и событиях в городе. Так, недавно сеть поразила новая ложь росСМИ — о якобы задержании российскими военными генерала НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе, где до сих пор остаются десятки тысяч мирных граждан и украинские защитники, россияне применили химическое оружие. Об этом заявили одни из мариупольских военных — полк "Азов". Вещество сбросили с беспилотника.