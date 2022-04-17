"Надо же поцеловать Эрдогана в задницу": россию поймали на новом фейке о Мариуполе
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На этот раз оккупанты "эвакуировали" из мечети турков, которых уже давно там нет.
Российское Министерство обороны поймали на очередной лжи по поводу проведения "спецоперации в Мариуполе", где оккупанты цинично издеваются над людьми. На этот раз россияне якобы спасали граждан Турции, которых там уже давно нет.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в собственном Telegram-канале.
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Так, Минобороны страны-агрессора опубликовало информацию, что 16 апреля российские оккупанты по просьбе президента Турции Реджепа Эрдогана якобы освобождали из Мариуполя "заложников, которых украинские нацисты удерживали в турецкой мечети".
Петр Андрющенко назвал это сообщение ничем иным, как примером фантастических новостей из параллельной вселенной.
По словам советника мэра Мариуполя, граждане Турции были эвакуированы 16 марта при сопровождении Украины. С помощью украинских военных 86 человек были спасены из-под обстрелов в мечети и доставлены в Запорожье.
"Но в российском воображении они все еще там. Не знаешь смеяться или плакать. Причина таких новостей тоже понятна — поскольку россияне отказали Эрдогану в идее эвакуации из Мариуполя, надо как-то чмокнуть его в задницу. Чтобы он не закрыл последний доступный курорт для россиян ", — резюмировал Андрющенко.
Следует отметить, что российская пропаганда продолжает не первый день распространять фейки о Мариуполе и событиях в городе. Так, недавно сеть поразила новая ложь росСМИ — о якобы задержании российскими военными генерала НАТО.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе, где до сих пор остаются десятки тысяч мирных граждан и украинские защитники, россияне применили химическое оружие. Об этом заявили одни из мариупольских военных — полк "Азов". Вещество сбросили с беспилотника.