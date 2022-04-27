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Підсумки зустрічі на базі "Рамштайн": росія приречена і їй публічно про це повідомили - Олексій Голобуцький

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Олексій Голобуцький Олексій Голобуцький
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Зустріч на базі "Рамштайн" Новина оновлена 27 квітня 2022, 02:15
Зустріч на базі "Рамштайн"

Політтехнолог Олексій Голобуцький зробив висновки із зустрічі міністрів оборони 40 країн у Німеччині.

База "Рамштайн". Трошки підсумків.

Перше. США і НАТО орієнтовані на перемогу України. Не на "примирення", не на "компроміс", не на "припинення війни". А конкретно на нашу перемогу і максимальне ослаблення росії. Так, це хапання каштанів з вогню нашими руками — але, зрештою, це передусім в наших інтересах. Просто нам пощастило, що наші інтереси і інтереси США (та НАТО) щодо цього питання збігаються. І це добре.

Друге. Це таки Третя світова. Бо коли 40 країн офіційно погодились максимально ефективно забезпечувати нас зброєю для перемоги над росією — це таки "цивілізований світ проти росії". Формат війни справді не локальний і навіть не регіональний, а планетарний. Просто планета отак нерівно поділилась: росія і трошки її сателітів — і найсильніші економіки світу проти неї. І це теж добре.

Третє. Нам тепер "можна все". Нас більше не обмежують (і передусім це стосується зброї) очікуваннями суто "оборонної війни", "захисту", "зменшення втрат територій" тощо. Нас більше не застерігають від "ескалації конфлікту". Нам, фактично, сказали "Фас!" — і ціллю вказали оборонно значущі об'єкти на території ворога. Іклами, кігтями і рештою інструментів враження цілі нас забезпечують.

Я про публічну заяву державного міністра Збройних сил Великої Британії Дж.Гіппі: "Ну, звичайно, підтримуємо [право України завдавати ударів по російській території]! На війні Україні треба завдавати ударів углиб території противника, щоб порушувати його логістику та підвіз палива, руйнувати склади з боєприпасами, це частина війни. Я думаю, справа така, що міжнародна спільнота надала Україні цілу низку озброєнь, які можуть бити через кордон із Росією". Це дуже добре.

Фактично, "Рамштайн" — це "збори чорної мітки", росію прирекли і публічно про це повідомили. "Він вже мертвий, але ще цього не усвідомив", якщо застосовувати штампи з дешевих детективів.

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Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Олексій Голобуцький
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