Укр

Украинские бойцы сбили "командирский" вертолет оккупантов, стоимостью в 16 млн долларов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Фото иллюстративное: самолет Ка-52 Новость обновлена 26 апреля 2022, 17:06
Фото иллюстративное: самолет Ка-52

Меткий выстрел украинских защитников не оставил вражеской технике ни одного шанса "выжить"

Украинские военнослужащие, которые неустанно стоят на защите украинского государства уже 62-й день подряд, сбили в небе над Харьковской областью еще один боевой вертолет российских нацистов — Ка-52.

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Очередной положительной новостью во вторник, 26 апреля, воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины поделились на странице Генштаба ВСУ в соцсети.

Публикация Генштаба ВСУ в соцсети
Публикация Генштаба ВСУ в соцсети

Стоит отметить, что согласно военной номенклатуре, боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" принято считать командирской машиной. Этот агрегат, имеющий на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, впервые начали выпускать еще в 2008 году. Кроме того, летательная машина оснащена пушечной установкой с лазерной системой наведения, противотанковым ракетным комплексом, авиабомбами и другим мощным вооружением.

Стоимость "Аллигатора" — около 16 миллионов долларов США.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен еще один самолет оккупантов в небе над Харьковщиной.

Теги:
#Вертолет #ВС России #ВСУ #Літак
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