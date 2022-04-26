Укр

Россияне пошли в наступление на Запорожье и ударили ракетами (фото и видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Российские военные с самого утра обстреляли Запорожье Новость обновлена 26 апреля 2022, 07:56
Российские военные с самого утра обстреляли Запорожье

Данные о жертвах уточняются

Утро вторника, 26 апреля, началось неспокойно для жителей Запорожья, — российские военные устроили ракетный обстрел и активизировали наступление на область.

Об этом сообщает военная администрация и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в утренней сводке Генштаба говорилось следующее: "На Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои".

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В 06:54 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, через пару минут после чего в сети стали сообщать о взрывах, — местные жители говорят, что слышали по меньшей мере три взрыва.

В 07:34 сирены стихли, и в сети стали появляться первые фото и видео с места событий.

Дым над Запорожьем после обстрела
Дым над Запорожьем после обстрела

Данные о пострадавших уточняются.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

Стоит заметить, что большая часть Запорожской области еще с начала вторжения россии в Украину находится под временной оккупацией.

Карта боевых действий Запорожье 26.04.2022
Карта боевых действий Запорожье 26.04.2022

Напомним, что вчера утром российские военные провели обстрел сразу многих областей Украины, вследствие чего серьезно пострадала инфраструктура и были зафиксированы жертвы.

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#Запорожье
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Украина
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