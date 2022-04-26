Россияне пошли в наступление на Запорожье и ударили ракетами (фото и видео)

Данные о жертвах уточняются

Утро вторника, 26 апреля, началось неспокойно для жителей Запорожья, — российские военные устроили ракетный обстрел и активизировали наступление на область.

Об этом сообщает военная администрация и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в утренней сводке Генштаба говорилось следующее: "На Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои".

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В 06:54 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, через пару минут после чего в сети стали сообщать о взрывах, — местные жители говорят, что слышали по меньшей мере три взрыва.

В 07:34 сирены стихли, и в сети стали появляться первые фото и видео с места событий.

Дым над Запорожьем после обстрела

Данные о пострадавших уточняются.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

Стоит заметить, что большая часть Запорожской области еще с начала вторжения россии в Украину находится под временной оккупацией.

Карта боевых действий Запорожье 26.04.2022

Напомним, что вчера утром российские военные провели обстрел сразу многих областей Украины, вследствие чего серьезно пострадала инфраструктура и были зафиксированы жертвы.