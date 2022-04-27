Арестович неприятно удивил сроками завершения войны в Украине: "Настраиваемся на долгую историю"

До Победы могут пройти месяцы

Война в Украине может занятнуться до конца года. Активная фаза боев пойдет на спад после 9 мая, но считать это окончанием боевых действий не стоит.

Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире с Марком Фейгиным.

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Советник главы ОП отметил, что "нужно настраиваться на долгую историю", ведь окончание фазы активного наступления на Донбассе и переход к позиционным сражениям "отнюдь не означает конца войны".

Арестович отметил, что различные боевые действия не прекратятся и война будет продолжаться. Все может затянуться, считает он, до Нового года, в зависимости от ряда обстоятельств.

Политик также рассказал, о сроках поставки и полноценного введения в эксплуатацию вооружения от западных союзников. Пока прибудет в Украину в достаточном количестве пройдет три или более недель, сказал Арестович, назвав предположительные даты — конец мая-начало июня.

Отметим, что перспективы затягивания войны в Украине видит не только Арестович, но и премьер Британии Борис Джонсон. Он предположил протяженность боевых действий до конца не этого, а следующего года. При этом исследователи считают, что конец у нее будет драматичным и, вероятно, неожиданным, как и конец россии в целом.

Ранее "Телеграф" писал, что вооружением Украине помогают не только из США. Норвегия передает Украине переносные ЗРК Мистраль, из Франции приедут 155-мм самоходные артиллерийские установки Nexter CAESAR, а из Испании поставят боеприпасы и бронемашины.