Россияне придумали новые издевательства над людьми в Мариуполе: город превращают в гетто

Людей пытались уговорить или подкупить сначала, теперь же заставляют как рабов

Российские военные, которые сейчас контролируют большую часть многострадального Мариуполя, запрещают людям находиться на улицах и принуждают их к сотрудничеству, как рабов.

Об этом на своем канале проинформировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Чиновник развенчал фейки россиян про якобы отказ от штурма "Азовстали", — по его словам, до сих пор продолжаются воздушные атаки и штурмовые действия, однако в сети просто перестали публиковать видео с места событий. Также идут бои в секторе от заводоуправления Азовстали до ул. Украинского Казачества.

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Оккупанты также запретили въезд в город и передвижение по нему, — россиянам и боевикам "ДНР" дают разрешения на передвижение на три дня, украинцам же нужно пройти "фильтрацию", и только тогда дают разрешение на неделю.

Также россияне вводят так называемое разрешение на пребывание на улице: "Город превращают в реально гетто", — комментирует это Андрющенко.

По его словам, к жителям Мариуполя относятся как к рабам, несмотря на то, какие у них взгляды, проукраинские или пророссийские, иногда жалеют только стариков и детей.

Ранее оккупационные войска искали добровольцев в окрестностях, которые бы работали спасателями, коммунальщиками и в образовательной сфере, теперь же людей буквально заставляют работать как рабов.

Кроме того, объявились бывшие правоохранители, налоговики, прокуроры и другие чиновники, которые последние годы находились в Крыму, — теперь они предлагают мариупольцам "поговорить о будущем".

Как сообщал "Телеграф", ранее мэр Мариуполя рассказал, что в городе погибло уже порядка 20 тысяч человек, в то время как еще порядка 100 тысяч продолжают находиться в населенном пункте.