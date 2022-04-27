россии не удалось: разведка Британии назвала два важных провала армии рф

Российские фейки об уничтожении всей украинской авиации не соответствуют действительности

В Министерстве обороны Великобритании утверждают, что украинские авиаторы продолжают контролировать большую часть воздушного пространства страны. Исключение составляют участки, которые сейчас временно находятся под российской оккупацией, но обязательно будут освобождены. Армия рф, утверждают британские разведчики, успешно "провалилась" сразу по двум важным направлениям.

Подробности сообщили в пресс-службе британского Минобороны в среду, 27 апреля.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Во-первых, Воздушные Силы ВСУ продолжают выполнять боевые задания. Большинство авиаторов успешно с ними справляется, что абсолютно опровергает фейки роспропаганды насчет "уничтоженной авиации".

Во-вторых, системы противовоздушной обороны (ПВО) остаются в боевой готовности и по-прежнему защищают наши большие и маленькие населенные пункты Украины. В россии же, напомним, не так давно отчитались о полностью уничтоженной системе ПВО по всей Украине.

"Российская воздушная деятельность сосредоточена, прежде всего, на юге и востоке Украины, предоставляя поддержку сухопутным войскам россии. рф имеет очень ограниченный доступ к воздуху на севере и западе Украины, ограничивая наступательные действия дальними ударами", — отмечают в британской разведке.

При этом россия продолжает бить как по военным объектам, так и по мирной инфраструктуре украинского государства.

В Мариуполе же и вовсе применяются неуправляемые свободнопадающие бомбы. Использование такого оружия не позволяет контролировать, каким будет удар, что, в свою очередь, угрожает еще большему количеству местных мирных жителей.

А пока в россии продолжают нарушать неписанные правила войны и сочинять новую пропаганду, Великобритания передает Украине очередное вооружение. На этот раз ВСУ получат высокоточные ракеты "земля-воздух", которые помогут активно противостоять армии рф на разных участках фронта.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Британии поддерживают вариант с возвращением Украине всех оккупированных россией территорий, включая Донбасс и Крым.