Мы поддержим: Британия намекнула, что Украине стоит вернуть Донбасс и Крым

путин должен соблюдать международное право и в долгосрочной перспективе покинуть Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина должна сама решать, что считать победой в войне с россией, но лично он не останавливался бы на границах до 23 февраля 2022 года (день перед полномасштабным вторжением рф).

Об этом он заявил во вторник, 26 апреля.

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По словам Уоллеса, вторжение путина в Украину должно провалиться. Именно Украине решать, когда она захочет согласиться на мир, при том, что Британия сделает все возможное, чтобы оказать нам поддержку.

"Если бы это решал я, я бы хотел, чтобы Путин вернулся не только в дофевральские границы. Он нелегально вторгся в Крым, он нелегально вторгся в Донецк. Он должен соблюдать международное право и в долгосрочной перспективе покинуть Украину", — заявил Уоллес.

Стоить отметить, что ранее власти Великобритании поддержали право Украины на использование вооружений, которое нам поставляют страны Запада, для нанесения ударов непосредственно по территории рф. Об этом заявил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.

Он добавил, что "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь россии, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле".

Напомним, что правительством Великобритании было принято решение об очередном пакете санкций против рф. Среди прочего — будет ограничен экспорт отдельных товаров, которые ранее получала россия, и введена спецпомощь для Украины.