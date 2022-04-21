Укр

В Бундестаге заявили, что Германия должна поставить Украине тяжелое вооружение

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Бундестаге заявили, что Германия должна поставить Украине тяжелое вооружение Новость обновлена 21 апреля 2022, 17:33

"Число погибших растет с каждой минутой"

Германия должна ввести санкции против РФ, повышающие цену агрессии и сделать все возможное для поддержки Вооруженных сил Украину, включая поставки тяжелого вооружения и обучение украинских военнослужащих. Правительство ФРГ должно изучить возможность немецких вооруженных предприятий по поставки военной технике Украине.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от "ХДС/ХСС" Юрген Харт.

"Твердая позиция ХДС/ХСС в том, что Германия должна сделать все возможное для поддержки Вооруженных Сил Украины в противостоянии российской агрессии. Включительно с поставкой тяжелых вооружений и жесткими санкциями, ощутимо повышающими цену агрессии", — заявил политик.

"Число погибших растет с каждой минутой, когда Украина защищает всю Европу и ценности, противостоя самодержавию и деспотизму. Правительству Германии необходимо четче заявить о своей поддержке Украины и всесторонне оценить способность немецких оборонных компаний быстро предоставить Украине военную технику, включая обучение украинских военнослужащих", — подытожил депутат бундестага Юрген Харт.

Напомним, официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что партнеры Украины предоставили Киеву дополнительную партию военных самолетов и запчастей для ремонта имеющихся в распоряжении страны самолетов, которые получили повреждения или вышли из строя.

Также, 20 апреля Министерство обороны Норвегии сообщило, что Норвегия передала Украине 100 переных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Оружие предназначено для поражения вертолетов и самолетов на малых высотах.

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