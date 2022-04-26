Великобритания и Польша нанесли новый санкционный удар по россии

От россии отворачивается все больше бывших партнеров

Правительством Великобритании было принято решение об очередном пакете санкций против российской федерации. Среди прочего — будет ограничен экспорт отдельных товаров, которые ранее получала россия, и введена спецпомощь для Украины. Польша же решила ограничить действий около 35 российских фирм, среди которых и "Газпром".

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на правительство Британии и росСМИ.

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В целом, новые британские санкции можно разделить на два главных подпункта:

запрет экспорта в россию: в эту категорию попали все товары, которые путинская армия может использовать против "героического народа Украины". В Лондоне хотят сделать все возможное, дабы любые технологии, предназначенные для мониторинга или перехвата информации, не смогли покупаться россиянами в Британии;

в эту категорию попали все товары, которые путинская армия может использовать против "героического народа Украины". В Лондоне хотят сделать все возможное, дабы любые технологии, предназначенные для мониторинга или перехвата информации, не смогли покупаться россиянами в Британии; снижение тарифов для Украины: Лондон и Киев заключают соглашение о свободной торговле, что позволит поддержать экономику нашей страны, серьезно пострадавшую из-за российской агрессии. Среди прочего будут отменены тарифы на экспортируемые мед, ячмень, птицу и консервированные помидоры.

В Польше же решили еще больше ударить по отдельным фирмам и физлицам из рф. Также в список вошли и некоторые компании из Беларуси. Самыми крупными подсанкционными предприятиями оказались "Газпром", "Новатек", "Акрон" и другие. Всего в перечень вошло около 35 компания и 15 граждан рф и РБ.

Напомним, что в это же время Евросоюз продолжает работать над шестым пакетом санкций против Москвы. Среди прочего в него хотят включить конкретные энергетические ограничения. Пока политики Европы изучают возможность наложить на россию нефтяное эмбарго так, чтобы самим не сильно пострадать при этом.