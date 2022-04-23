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У ЕС есть три варианта санкций против российской нефти - Bloomberg

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Запад пытается максимально сократить доходы путина Новость обновлена 23 апреля 2022, 09:44
Запад пытается максимально сократить доходы путина

Среди возможных сценарий — введение пресловутого "нефтяного эмбарго"

Запрет на покупку российской нефти, установление предельно высокой цены на это сырье или создание нового механизма по "удержанию доходов" — такие три возможности энергетических санкций сейчас рассматривают в Евросоюзе совместно с американскими чиновниками. Главное задание подобных ограничений — сократить личные доходы диктатора владимира путина.

Информацию сообщает Bloomberg, ссылаясь на личные источники в правительстве США.

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Пока на данный момент Европа и Америка только ведут переговоры. Вариант введения "нефтяного эмбарго" не подходит абсолютно всем странам ЕС, включая ту же Германию, слишком зависимую от российских энергоносителей.

Также существует возможность установления предельной цены, которую "потянут" не все.

Однако наиболее интересным является третий сценарий возможных ограничений. Сейчас западные политики и дипломаты изучают подходы, с помощью которого удалось бы создать специальный механизм по "оплате для удержания доходов".

На данный момент одной из самых важных для западных политиков задач является лишение владимира путина его доходов, в том числе от нефти.

Добавим, что о неизвестном пока "определенном запрете" на импорт нефти из россии писало ранее и Politico, сообщая о подготовке Евросоюзом шестого пакета санкций против Москвы.

"Телеграф" также сообщал, что нефтяное эмбарго может быть для рф неизбежным, однако пока политики еще не готовы его применить — ждут конкретной даты, а именно окончания выборов во Франции.

Теги:
#Украина #Россия #Нефть #Санкции #Война #Ограничения #Эмбарго
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