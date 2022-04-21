Авиация для Украины: в США рассказали, сколько "новых" самолетов появится в ВСУ

В США говорят, что поставленных Украине запчастей хватит на восстановление около 20 самолетов

Хоть страны Запада и не поставляли Украине боевую авиацию, но переданные ей запчасти позволят значительно нарастить численность воздушного флота.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, полученных Украиной запчастей хватит, чтобы ввести в строй около 20 самолетов. Источник издания не стал называть страны, которые передавали комплектующие на нужды Воздушных сил ВСУ, но отметил, что США работали вместе с ними.

Этот поток запчастей позволит украинским защитникам существенно расширить свой парк боевой авиации, сказал представитель оборонного ведомства США и добавил, что вскоре у нашей страны будет больше самолетов, чем было три недели назад.

Как сообщалось ранее, 19 апреля спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получила от Запада "платформы и комплектующие" для ее боевых самолетов. При этом он уточнил, что "платформа, в данном случае, это самолет".

Однако уже 20 апреля он заявил, что ошибся в формулировках и принес извинения. Так по его словам Запад не передавал для ВСУ истребители, а лишь отправил запчасти, которые позволят восстановить поврежденные или находящиеся на хранении самолеты.

Стоит отметить, что США пообещали в ближайшие дни передать украинским защитникам 155-мм гаубицы, а также обучить инструкторов ВСУ их эффективному применению, поскольку такой калибр в армии нашей страны не используется.