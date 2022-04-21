Авіація для України: у США розповіли, скільки "нових" літаків з’явиться у ЗСУ

У США кажуть, що поставлених Україні запчастин вистачить на відновлення близько 20 літаків

Хоч країни Заходу і не постачали Україні бойову авіацію, але передані їй запчастини дозволять значно наростити чисельність повітряного флоту.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

За його словами, отриманих Україною запчастин вистачить, щоб ввести до ладу близько 20 літаків. Джерело видання не став називати країни, які передавали компоненти на потреби Повітряних сил ЗСУ, але відзначив, що США працювали разом із ними.

Цей потік запчастин дозволить українським захисникам істотно розширити свій парк бойової авіації, сказав представник оборонного відомства США і додав, що незабаром наша країна матиме більше літаків, ніж у неї було три тижні тому.

Як повідомлялося раніше, 19 квітня спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримала від Заходу "платформи та комплектуючі" для її бойових літаків. При цьому він уточнив, що "платформа в цьому випадку це літак".

Проте вже 20 квітня він заявив, що помилився у формулюваннях і вибачився. Так, за його словами, Захід не передавав для ЗСУ винищувачі, а лише відправив запчастини, які дозволять відновити пошкоджені літаки, що знаходяться на зберіганні.

Варто зазначити, що США пообіцяли найближчими днями передати українським захисникам 155-мм гаубиці, а також навчити інструкторів ЗСУ їх ефективного застосування, оскільки такий калібр в армії нашої країни не використовується.