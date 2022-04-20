Украина получит тяжелую артиллерию: в США назвали сроки

Украинских военных проинструктируют по обращению с ранее неиспользуемыми ими видами вооружения

Первые гаубицы из 800-миллионого пакета военной помощи от США должны прибыть в Украину в течение нескольких дней.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Пентагона. Он отметил, что орудия и боеприпасы к ним будут поставляться отдельно. Гаубицы калибром 155 мм отправят из США, тогда как боеприпасы планируют взять из размещенных в Европе запасов, что позволит сэкономить время.

Он не вдавался в подробности, но сообщил что некоторое количество украинских военных пройдут инструктаж по обращению с гаубицами, поскольку в Украине такой калибр не используется. Обучение пройдет за пределами страны и закончится также в ближайшие дни. Также Кирби рассказал, что обучение пройдет и по пользованию двумя радарами, которые предоставят Украине — о противоартиллерийский радар и переносная радарная система ПВО "Сентинел".

Кирби отметил, что россия усилила присутствие артиллерии на Донбассе и Украине, вероятно, потребуется дополнительная поддержка в этом направлении. Напомним, в Украину поставят 18 гаубиц 155мм, вертолеты и несколько сотен дронов.

Технические характеристики гаубиц включают себя дальность стрельбы до 25 км обычными снарядами и до 40 специальными, а также более облегченную конструкцию, что позволяет транспортироваться вертолетами.

Тем временем в США также считают, что россия может нацелиться на пути передачи вооружения для Украины и атаковать их — со ссылкой на слова чиновника из Пентагона, CNN сообщает, что новыми целями могут быть мосты, железнодорожные узлы и дороги, по которым идут поставки. Но он отметил, что полностью остановить поставки они не смогут.

Ранее "Телеграф" писал, что поставки артиллерии в Украину пообещали также Великобритания и Канада. Кроме этого Кирби рассказал, что Украину уже получила возможности для усиления своей авиации.