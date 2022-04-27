Искали оружие в лифчиках и трусах, стреляли под ноги: бабушка с Николаевщины рассказала об ужасах оккупации

На видео бабушку всю трясет от эмоций и пережитого страха

Люди, которым удалось спастись из временно оккупированных россиянами населенных пунктов продолжают рассказывать об ужасах жизни в оккупации. После того, как реалиями жизни в Бердянске поделились местные жители, о том, что ей пришлось пережить, когда в ее село зашли российские солдаты, рассказала и бабушка с Николаевщины.

Ее историю опубликовало "Радио Свобода".

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Вместе с дочерью и внуками пожилая женщина сбежала из-под российской оккупации. На ролике, хоть и заблуренном, видно, как старушку всю трясет от эмоций и пережитого страха. Россияне зашли в ее село около месяца назад. По словам женщины и ее дочери, оккупанты шли через их село на Николаев, однако не смогли туда прорваться, вернулись в село и повзрывали мосты.

"Пришли, еду берут. Кто не понравился — запугивают. Стреляют под ноги, пугают людей. Понапиваются, на своих машинах ездят, стреляют вверх, людей запугивают", — рассказывают женщины.

"Через деревни мы убегали по степи. Внуку 9 лет и внучке 20-ть, они еще дети, а это моя дочь. Она говорила: "Мама, еще одна такая ночь – и я не переживу". Зять… В последнюю минуту вывез", – причитает старушка.

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Ее муж и зять остались дома. Женщина же вынуждена была бежать, потому что зависима от лекарств. В оккупированном селе их добыть было невозможно. Заканчивалась и еда, рассказала женщина.

В Николаеве, куда они выбрались, тоже не все хорошо – отсутствует водоснабжение из-за перебитой трубы под Херсоном.

"Мы в однокомнатной квартире. Благодаря дождям собираем воду – сперва помоемся в ней, потом постираем, а дальше она пойдет на то, чтобы туалет смыть. В магазине покупаем воду, чтобы сварить суп горячий детям, поесть, напиться", – рассказала бабушка.

Женщина в слезах говорит, что не знает, как дальше жить.

"Если мне разобьют дом эти фашисты, "освободители"… Как я теперь, где должна жить, а?" – отчаянно спросила бабушка.

Ранее на условиях анонимности местная жительница рассказала "Телеграфу", как живется Херсону под гнетом оккупации.