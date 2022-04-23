Укр

Погибли еще 3 человека: в сети появилось видео из квартиры дома в Одессе, в который попала ракета

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Одесса 23 апреля Новость обновлена 23 апреля 2022, 22:54
Одесса 23 апреля

В результате ракетного обстрела погибло уже восемь человек, включая младенца

В субботу, 23 апреля, россияне обстреляли ракетами Одессу. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом. В сети появилось видео из квартиры, в который попал летальный аппарат.

Видео опубликовал Telegram-канал "Ху*вая Одесса".

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Известно, что всего по Одессе было выпущено 7 ракет, 2 из которых были сбиты. В свою очередь в Минобороны рф утверждают, что удар наносился якобы по "логистическому терминалу, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения".

Сейчас известно о восьми жертвах, среди которых младенец. Об этом заявил в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Ранее было известно о пяти жертвах.

Напомним, с начала вторжения украинские мирные города неоднократно подвергались ракетным ударам и бомбардировкам, в частности недавно был обстрелян Львов, где погибли 7 человек. Также обстрелам подверглись дачные участки под Днепром, там, к счастью, обошлось без пострадавших, однако были разрушены несколько домов.

Теги:
#Одесса #Обстрелы
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