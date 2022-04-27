россияне в Херсоне прокололись с фейком о "благодарных иностранцах"

российская пропаганда приобретает все новые горизонты

Служба безопасности Украины получила доказательства, как кадровые офицеры фсб придумывают фейки, организуя принудительную эвакуацию людей из временно оккупированных территорий в Крым.

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Об этом говорится еще в одном перехвате телефонного общения, который в среду, 27 апреля, обнародовал пресс-центр Службы безопасности Украины.

Представителям ведомства удалось подтвердить факт очередной пропаганды россиян, получив доступ к телефонным разговорам сотрудника российской фсб. Именно этот человек был ответственным за "спецоперацию по эвакуации" в Крым 19 граждан Вьетнама, работавших на рынке в Херсоне, и курировавший создание "красивой картинки" для оккупантов в Херсонской области.

"Снимай нах*й эти еба*ых вьетнамцев! Пусть они на телефон говорят, что "мы хотим здесь жить!" Счастливые лица на камеру… что типа…русские ребята пришли, бл*дь, теперь нацистов нах*й всех, никто нас трогать не будет", – приказывает он.

Однако сюжет "склеить" не удалось, ведь испуганные люди даже не хотели открывать дверь, а тем более демонстративно позировать перед камерой.

От применения силы к мирным людям оккупантов остановило лишь опасение, что "если ломать двери и вытаскивать их на коридор, тогда видео вряд ли получится, ведь поднимется сильная шумиха".

Аудио перехваченного разговора оккупанта от СБУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что в очередном, обнародованном украинским СБУ, телефонном разговоре оккупанта, он признается о том, что в россии мужчины массово отказываются воевать, поэтому военные командиры привлекают на войну в Украине наркоманов, дедов и даже мужиков-проституток.