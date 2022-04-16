Наркоманы, деды и мужики-проститутки: оккупант признался, кого сейчас берут в армию рф (аудио)

Многие новобранцы мародерят у своих же сослуживцев

Российские солдаты находятся в шоке от того, кем пытаются укомплектовать армию для масштабной атаки на Донбассе. В рф настолько много мужчин отказываются воевать, что военные командиры заманивают на службу "всякий сброд".

Об этом сослуживцу пожаловался один из оккупантов в телефонном разговоре, перехват которого СБУ опубликовала 16 апреля.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

По словам бойца, около десяти дней назад в Ростовской области пытались найти желающих проходить службу в армии, однако многие отказались. Довольствоваться теперь приходится тем, что по итогу вышло.

"Собрали сброд по всему Ростову, — признается солдат в разговоре. — Там наркоманы, деды и проститутки, бл**ь, в мужском виде!"

Также он предупреждает сослуживца, чтобы тот следил за вещами и происходящим в расположении. Многие из новобранцев открыли в себе талант мародеров и пытаются урвать ценный кусок прямо на месте, еще даже не покинув территорию, где находится их подразделение.

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб**б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте!" — не сдерживает эмоции оккупант.

По его мнению, новенькие солдаты "пиз**нутые" и готовы мародерить у самих себя, лишь бы нажиться.

Это не слишком удивляет, учитывая то, что многие "мирные россияне" подбивают своих солдат воровать у украинцев все и побольше. При этом они надеются, что их армию не будут обвинять в мародерстве, что выглядит оксюмороном.

Также "Телеграф" публиковал аудио разговора оккупанта с женой, где он признается, что россияне сами обстреливают территорию Брянской области, пытаясь выдать это за провокации ВСУ.