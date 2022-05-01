Ранение Герасимова под Изюмом: появилось ещё одно подтверждение

Военачальник оккупантов прибыл в Украину всего несколько дней назад

Начальник генштаба рф Валерий Герасимов действительно мог быть ранен в ходе боевых действий в районе Изюма Харьковской области.

Об этом рассказал российский политолог Валерий Соловей, известный своими якобы инсайдами из кремля.

"Герасимов получил осколочное ранение верхней трети правой голени без перелома кости. Осколок извлечен, опасности для жизни нет", — говорится в сообщении Соловья.

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Напомним, что первые данные о возможном ранении Герасимова появились утром 1 мая, — говорят, что он был ранен при ударе украинских защитников по штабу оккупантов. По предварительным данным, там находились десятки человек, и примерно половина атаки не пережила.

Официального подтверждения информации о ранении Герасимова пока нет, однако ни для кого не секрет, что россия старательно скрывает свои потери, чтобы не демотивировать своих людей идти воевать в Украину.

По приблизительным оценкам на 1 мая рф потеряла в Украине уже порядка 23,5 тысяч человек и тысячу танков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как украинские защитники мастерски пользуются нюансом конструкции российских танков, чтобы уничтожать бронетехнику вместе с людьми внутри.