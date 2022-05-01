"Для россии люди не важны": как украинцы используют слабое место танков рф

Оккупанты фактически въезжают в Украину, сидя на "пороховых бочках"

Российские танки Т-72, широко использующиеся армией страны-агрессора в нападении на Украину, имеют огромный изъян для их экипажей. Конструкция, размещающая боеприпасы фактически под сидением у бойцов, в случае попадания снаряда в большинстве вариантов приведет к гибели всех внутри танка. Этим, к слову, активно пользуются украинские защитники.

Анализ боевой техники российских оккупантов провели журналисты The Washington Post.

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Т-72 является советской разработкой. Тогда предпочтительней всего было делать технику быстро, а не качественно, что и приводит сегодня к огромным потерям среди российских армейцев.

Так, внутри Т-72 снаряды располагаются так, чтобы создать своеобразный "круг" внутри башни танка. Если же внутрь боевой техники попадет снаряд, то такое кольцо может быстро загореться и, по цепной реакции, разорвать танк, способствуя "отрыву" башни.

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В современных армиях большинство стран предпочли отказаться от такого расположения оружия и перенесли его подальше — за бронированные стены, скрыв от экипажа по максимуму. Это можно хорошо увидеть на примере немецких и американских танков, изображенных на инфографике.

Сравнение танков

Добавим, что на вооружении украинской армии тоже находятся те самые Т-72, однако наши защитники хорошо знают об этом минусе техники и пытаются всячески маневрировать. Это происходит для того, чтобы не дать противнику нанести смертельный удар. Зато, судя по количеству разбитой техники врага, контрудары по танкам у украинцев получаются очень хорошо.

По мнению профессора Военного колледжа армии США Роберта Э. Гамильтона, есть у Т-72 и свои преимущества — ему хватает лишь трех человек для управления. Однако общие потери среди танкистов рф сейчас огромны. Этому специалист находит объяснение тоже.

"В американских танках в течение долгого времени приоритетом была выживаемость экипажа, в отличие от российских танков, — заявил Гамильтон. — Для россии люди — такой же расходный материал, как и машины".

Отметим, что Польша недавно решила выделить Украине дополнительный военный транш помощи и передала ВСУ более двух сотен танков. Да, это все те же советские Т-72, однако сейчас нашим защитникам нужна любая тяжелая техника.

Тем более, что в Германии заговорили о вероятном поступлении в Украине их танков — марки "Леопард".

Россиян же будут уничтожать с помощью новейшего оружия, презентованного Британией. Такие ракеты "земля-воздух" смогут поразить бронированную технику противника на расстоянии 60 км.