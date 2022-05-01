"Зеленский должен не сдаться, а приказать прекратить сопротивление" и другие странные высказывания лаврова итальянскому каналу

В россии рассказали о новых целях войны в Украине

Глава российского МИД сергей лавров, после ряда странных заявлений арабским СМИ, продолжил вещать о "нацистах" в Украине уже итальянским каналам.

В частности, он дал интервью итальянской медиакомпании "Mediaset", а "Телеграф" приводит основные тезисы озвученные российским политиком.

Так по его словам, россия не требует от президента Украины Владимира Зеленского сдаться, но вместо того оккупанты хотят, чтобы тот отдал приказ "прекратить сопротивление".

Также он заявил, что в москве не собираются подгонять сроки окончания своей "спецоперации" к 9 мая.

Много внимания он уделил теме наемников, в частности он вновь заявил, что россия их якобы не использует в войне против Украины. А все сообщения об участии боевиков ЧВК "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер") якобы нужны Киеву, чтобы отвлечь внимание от "западных наемников".

Он отметил, что таковые могут укрываться вместе с украинскими военными на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, именно поэтому, говорит лавров, Украина так усердно пытается вывести оттуда людей.

Вспомнил он и "неонацистских группировках", которые, по его словам, готовились ни кем иным, как США и Канадой с целью их дальнейшего вхождения в состав регулярных войск ВСУ.

Что касается текущих целей т.н. "спецоперации", то лавров говорит, что сейчас россия хочет "обеспечить безопасность" жителей восточной Украины, чтобы тем не угрожала "ни милитаризация, ни нацификация", а также, чтобы с территории Украине не угрожали россии.

Вспомнил он и о позитиве, а именно оценил ущерб от западных санкций для россии в более чем 300 миллиардов долларов, большая часть из которых представляет собой выручку от продажи нефти и газа. Эти деньги, по словам лаврова, у рф "фактически украли".

Как сообщалось ранее, лавров также давал интервью китайскому изданию "Синьхуа", в котором заявил, что россия своим вторжением в Украину хочет "освободить мир от западного гнета".