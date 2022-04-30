"Нацисты уже нектуальны?": в сети высмеяли лаврова за новую причину войны в Украине

Политик снова заикнулся о влиянии западных стран

Глава российского министерства иностранных дел сергей лавров в очередной раз поменял цель россии на войне в Украине. Если раньше политик заявлял, что причина вторжения связана с "самодовольством" стран Запада, то теперь — что россияне на примере Украины хотят "освободить мир от западного гнета".

Об этом он рассказал во время интервью зарубежному изданию "Синьхуа", передает "Телеграф".

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По мнению руководителя МИД рф, именно Запад, а не россия пытается "решать проблемы за счет других". При этом навязанный под дулом "русский мир" Лавров по-прежнему называет "реальной свободой выбора", которой, как он считает, США и Европа не предоставляют.

"Наша специальная военная операция на Украине, — отметил сергей лавров, — тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешенного на расизме и комплексе исключительности".

Конечно же, пользователи сети не прошли мимо очередной причины вторжения россии в Украине, щедро высмеяв ее. Многие напомнили, что уже уже далеко не первое оправдание своим злодеяниям на украинской земле, которые ищут себе представители Кремля.

Следует отметить, что после первых заявлений лаврова насчет Запада кровавый диктатор владимир путин также озвучивал еще одну "причину" начала войны с Украиной. В этом случае политик снова заговорил о "народе Донбасса", а также подчеркнул, что это именно Киев "вынудил" Москву принять подобные меры.