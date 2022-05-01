"Зеленський має не здатися, а наказати припинити опір" та інші дивні висловлювання лаврова італійському каналу

У росії розповіли про нові цілі війни в Україні

Глава російського МЗС сергій лавров, після низки дивних заяв арабським ЗМІ, продовжив мовити про "нацистів" в Україні вже італійські канали.

Зокрема, він дав інтерв’ю італійській медіакомпанії "Mediaset", а "Телеграф" наводить основні тези озвучені російським політиком.

Так, за його словами, росія не вимагає від президента України Володимира Зеленського здатися, але замість того окупанти хочуть, щоб той наказав "припинити опір".

Також він заявив, що у Москві не збираються підганяти терміни закінчення своєї "спецоперації" до 9 травня.

Багато уваги він приділив темі найманців, зокрема він знову заявив, що росія їх нібито не використовує у війні проти України. А всі повідомлення про участь бойовиків ПВК "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер") нібито потрібні Києву, щоб відвернути увагу від "західних найманців".

Він зазначив, що такі можуть ховатися разом з українськими військовими на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, саме тому, каже лавров, Україна так старанно намагається вивести звідти людей.

Згадав він і "неонацистських угрупованнях", які, за його словами, готувалися ні ким іншим, як США та Канадою з метою їхнього подальшого входження до складу регулярних військ ЗСУ.

Щодо поточних цілей т.зв. "спецоперації", то лаврів каже, що зараз росія хоче "забезпечити безпеку" жителів східної України, щоб тим не загрожувала "ні мілітаризація, ні нацифікація", а також щоб з території України не загрожували росії.

Згадав він і про позитив, а саме оцінив збитки від західних санкцій для росії більш ніж у 300 мільярдів доларів, більша частина з яких є виручкою від продажу нафти та газу. Ці гроші, за словами лаврова, у росії "фактично вкрали".

Як повідомлялося раніше, лаврів також давав інтерв’ю китайському виданню "Сіньхуа", в якому заявив, що росія своїм вторгненням в Україну хоче "звільнити світ від західного гніту".