Глава російського МЗС зробив низку заяв арабським ЗМІ

У росії знову звинуватили Україну у зупинці переговорного процесу, а також раптово звалили на нашу країну відповідальність за роздмухування теми ядерної війни.

Про це розповів глава російського МЗС сергій лавров в інтерв’ю каналу Al Arabiya.

Зокрема, за його словами, "росія ніколи не заграє з темою ядерної війни" і нібито вперше заговорив про неї президент України Володимир Зеленський на конференції з безпеки у Мюнхені.

Крім того, він звинуватив Київ у тому, що переговори щодо дипломатичного врегулювання війни зайшли в глухий кут.

Разом з тим лаврів каже, що росія не вважає, що перебуває в стані війни з НАТО, але додав, що її війська розглядають зброю, що поставляється Альянсом, як "законну ціль". Не проминув він і нагоди покритикувати США, які він назвав "не просто автократією, а диктатурою".

Відкинув лавров та інформацію про те, що росія використовує найманців в Україні.

Говорячи про нещодавнє загострення ситуації в Молдові, російський міністр заявив, що країні треба "турбуватися про своє майбутнє", оскільки її "затягують до НАТО".

Як повідомлялося раніше, заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що її країна разом із союзниками неодноразово до початку вторгнення пропонувала росії вирішити конфлікт за допомогою дипломатії, проте кривавий диктатор володимир путін замість цього все одно вибрав шлях війни.