Марно і небезпечно: Глава Пентагону відреагував на слова Лаврова про ядерну війну

Війна росії в Україні не повинна перерости в ядерний конфлікт.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що навряд чи погрози росії переростуть у ядерну війну.

Про це він заявив у ефірі телеканалу Fox News.

"Ми знову і знову говорили, що ядерна війна не може бути виграна жодною зі сторін. І тому, я думаю, що брязкання зброєю і подібна риторика просто марні", — сказав глава Пентагону.

Коментуючи слова глави МЗС росії сергія лаврова про високі ризики ядерної війни, заявив, що подібні висловлювання з боку росіян є перебільшенням.

"Ми завжди дбаємо про правильний баланс і правильний підхід. Завжди існує ймовірність, що може статися низка речей. Я думаю, що марно і небезпечно брязкати зброєю і розмірковувати про використання ядерної зброї", – додав Ллойд Остін.

Зазначимо, що у росії вкотре пригрозили ядерною війною. У відповідь на це глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що такі заяви росії звучать через те, що в кремлі відчувають, що вторгнення до нашої країни завершиться поразкою Москви.

У свою чергу колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтон має жорстко відповісти на погрози росії.