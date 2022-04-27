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Марно і небезпечно: Глава Пентагону відреагував на слова Лаврова про ядерну війну

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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сергій лаврів та Ллойд Остін Новина оновлена 27 квітня 2022, 08:24
сергій лаврів та Ллойд Остін

Війна росії в Україні не повинна перерости в ядерний конфлікт.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що навряд чи погрози росії переростуть у ядерну війну.

Про це він заявив у ефірі телеканалу Fox News.

"Ми знову і знову говорили, що ядерна війна не може бути виграна жодною зі сторін. І тому, я думаю, що брязкання зброєю і подібна риторика просто марні", — сказав глава Пентагону.

Коментуючи слова глави МЗС росії сергія лаврова про високі ризики ядерної війни, заявив, що подібні висловлювання з боку росіян є перебільшенням.

"Ми завжди дбаємо про правильний баланс і правильний підхід. Завжди існує ймовірність, що може статися низка речей. Я думаю, що марно і небезпечно брязкати зброєю і розмірковувати про використання ядерної зброї", – додав Ллойд Остін.

Зазначимо, що у росії вкотре пригрозили ядерною війною. У відповідь на це глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що такі заяви росії звучать через те, що в кремлі відчувають, що вторгнення до нашої країни завершиться поразкою Москви.

У свою чергу колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтон має жорстко відповісти на погрози росії.

Теги:
#США #Росія #Ядерну зброю #Ллойд Остін
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