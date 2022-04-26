"Втрачає останню надію": Кулеба відповів на погрози росії про початок ядерної війни
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У росії відчувають, що програють війну проти України
В Україні відповіли на слова глави російського МЗС сергія лаврова про існуючі ризики початку ядерної війни.
Про це написав глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Твіттері.
"росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової", — написав він.
За його словами, подібні заяви можуть означати лише те, що кремль відчуває свою поразку у війні проти України і закликав світ підтримати нашу країну ще сильніше, щоб вона змогла захистити глобальну безпеку.
Ця заява є відповіддю на слова лаврова в ефірі російських пропагандистських каналів, що ризики початку ядерної війни існують.
"Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати", — сказав він.
Водночас лавров заявив, що Третя світова війна почнеться, коли НАТО введе війська в Україну.
Як повідомлялося раніше, колишній глава МВС Арсен Аваков висловив думку, що росія не застосовуватиме ядерну зброю проти нашої країни, оскільки це зніме всі обмеження з країн Заходу, які, за його словами, вже знають у якому бункері ховається російський диктатор володимир путін.