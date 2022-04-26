"Захід знає, в якому бункері ховається путін": Аваков висловився про погрози росії застосувати ядерну зброю

Є низка факторів, через які росія не піде на застосування ядерної зброї.

Спецслужби вже вирахували місце розташування бункера, в якому ховається російський кривавий диктатор володимир путін, а застосування ним зброї масового ураження викличе світовий резонанс і може призвести до його фізичної ліквідації.

Про це повідомив колишній глава МВС Арсен Аваков в ефірі "Україна 24".

"Достатньо ясно прозвучало, що не секрет для Західних служб, де знаходиться путін, у якому саме бункері", — сказав він.

За його словами, у разі коли всі обмеження буде знято, що відбудеться після застосування ядерної зброї, не можна виключати точковий удар безпосередньо по тому місцю, де знаходиться путін.

Крім того, Аваков зазначив, що навіть ті країни, які намагаються дотримуватися нейтральної позиції, на кшталт Індії та Китаю, будуть змушені стати на бік України, якщо росія застосує зброю масового ураження.

Також він не бачить сенсу у застосуванні ядерної зброї, оскільки складно зрозуміти, що може бути її метою.

"Застосувати ядерний заряд по чому? По Кременчуцькому нафтопереробному заводу? Ну, сенс який. Там є звичайна артилерія чи гармати. На лінії фронту, де відбувається зіткнення армій? Майже нереально, бо ти не бачитимеш різниці, хто від цього більше постраждає. Великий мегаполіс? Ну, хіба ти взагалі кінчений, ти знищуєш територію і взагалі не хочеш з нею ніколи мати справу. На сході країни? Незрозуміло, бо незрозуміло буде куди йтиме роза вітрів і чи не постраждають твої території", — сказав ексглава глава МВС.

Слова Авакова про ядерну зброю з 25:44

Як повідомлялося раніше, тема застосування зброї масової поразки росією проти України періодично порушується із самого початку вторгнення. У МВС України вважають, що така ймовірність існує, але шанси на це дуже низькі.

У росії ж кажуть, що на даному етапі війни застосування ядерної зброї не розглядається, але не виключається.