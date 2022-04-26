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"Запад знает, в каком бункере прячется путин": Аваков высказался об угрозе россии применить ядерное оружие

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Запад знает, в каком бункере прячется путин": Аваков высказался об угрозе россии применить ядерное оружие Новость обновлена 26 апреля 2022, 00:31

Есть ряд факторов, из-за которых россия не пойдет на применение ядерного оружия

Спецслужбы уже вычислили месторасположение бункера, в котором прячется российский кровавый диктатор владимир путин, а применение им оружия массового поражения вызовет мировой резонанс и может привести к его физической ликвидации.

Об этом сообщил бывший глава МВД Арсен Аваков в эфире "Украина 24".

"Достаточно ясно прозвучало, что не секрет для Западных служб, где находится путин, в каком именно бункере", — сказал он.

По его словам, в случае когда все ограничения будут сняты, что произойдет после применения ядерного оружия, нельзя исключать точечный удар непосредственно по тому месту, где находится путин.

Кроме того, Аваков отметил, что даже те страны, которые пытаются соблюдать нейтральную позицию, вроде Индии и Китая, будут вынуждены стать на сторону Украины, если россия применит оружие массового поражения.

Также он не видит смысла в применении ядерного оружия, поскольку сложно понять, что может быть его целью.

"Применить ядерный заряд по чему? По Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу? Ну, смысл какой. Там есть обычная артиллерия или пушки. На линии фронта, где происходит столкновение армий? Почти нереально, потому что ты не будешь видеть разницы, кто от этого больше пострадает. Большой мегаполис? Ну, разве ты вообще конченный, ты уничтожаешь территорию и вообще не хочешь с ней никогда иметь дело. На востоке страны? Непонятно, потому что непонятно будет куда будет идти роза ветров и не пострадают ли твои территории", — сказал экс-глава МВД.

Слова Авакова о ядерном оружии с 25:44

Как сообщалось ранее, тема применения оружия массового поражения россией против Украины периодически поднимается с самого начала вторжения. В МВД Украины считают, что такая вероятность существует, но шансы на это очень низкие.

В россии же говорят, что на данном этапе войны применение ядерного оружия не рассматривается, но полностью не исключается.

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#Украина #Россия #Арсен Аваков
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