лавров зробив загадкову заяву про ядерну зброю проти України

лавров заявив, що "в Україні розпочинається наступна фаза "спецоперації". Що саме це означає, глава російського МЗС не уточнив

Глава МЗС рф сергій лавров зробив загадкову заяву про можливість застосування ядерної зброї проти України. За його слів можна зробити висновок, що росія не виключає можливості ядерного удару по нашій країні.

Слова Лаврова наводять РІА Новини.

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"На цій стадії ми розглядаємо опцію звичайних озброєнь", — заявив глава МЗС рф лавров, відповідаючи на запитання журналіста про можливість використання ядерної зброї в Україні.

На відео слова лаврова переклали так: "Не розглядається можливість застосування ядерної зброї. Тільки звичайне озброєння".

Зазначимо, що водночас агентство "Інтерфакс" цитує слова лаврова інакше: "Тільки звичайне озброєння".

Таким чином, не до кінця зрозуміло, що саме мав на увазі російський міністр.

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Також лавров заявив, що "в Україні розпочинається наступна фаза "спецоперації". Що саме це означає, глава російського МЗС не уточнив.

Як повідомляв "Телеграф", путін ще у лютому заявив про переведення ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

Експерти також не заперечують ймовірності того, що кривавий диктатор володимир путін ризикне натиснути на "червону кнопку". Однак існує ймовірність, що заряд буде розрахований не на Україну, а на будь-яку державу НАТО. Об’єктом, що найбільше підходить для подібної атаки, експерти вважають Польщу.