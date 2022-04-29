Укр

Ядерная война, наемники, переговоры с Украиной: 6 странных заявлений лаврова арабским СМИ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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сергей лавров Новость обновлена 29 апреля 2022, 23:05
сергей лавров

Глава российского МИД сделал ряд заявлений арабским СМИ

В россии вновь обвинили Украину в остановке переговорного процесса, а также внезапно свалили на нашу страну ответственность за раздувание темы ядерной войны.

Об этом рассказал глава российского МИД сергей лавров в интервью каналу Al Arabiya.

В частности, по его словам, "россия никогда не заигрывает с темой ядерной войны" и якобы впервые заговорил о ней президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене.

Кроме того, он обвинил Киев в том, что переговоры по дипломатическому урегулированию войны зашли в тупик.

Вместе с тем лавров говорит, что россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО, но добавил, что ее войска рассматривают поставляемое Альянсом оружие, как "законную цель". Не преминул он и возможностью покритиковать США, которые он назвал "не просто автократией, а диктатурой".

Отверг лавров и информацию о том, что россия использует наемников в Украине.

Говоря о недавнем обострении ситуации в Молдове, российский министр заявил, что стране надо "беспокоиться о своём будущем", поскольку ее "затягивают в НАТО".

Как сообщалось ранее, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что ее страна вместе с союзниками неоднократно до начала вторжения предлагала россии решить конфликт посредством дипломатии, однако кровавый диктатор владимир путин вместо этого все равно выбрал путь войны.

Теги:
#Украина #Россия #Сергей Лавров
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