Бесполезно и опасно: Глава Пентагона отреагировал на слова Лаврова о ядерной войне

Война россии в Украине не должна перерасти в ядерный конфликт.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что вряд ли угрозы россии перерастут в ядерную войну.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Мы снова и снова говорили, что ядерная война не может быть выиграна ни одной из сторон. И поэтому, я думаю, что бряцание оружием и подобная риторика просто бесполезны", — сказал глава Пентагона.

Комментируя слова главы МИД россии сергея лаврова о высоких рисках ядерной войны, заявил, что подобные высказывания со стороны россиян являются преувеличением.

"Мы всегда заботимся о правильном балансе и правильном подходе. Всегда существует вероятность, что может произойти ряд вещей. Я думаю, что бесполезно и опасно бряцать оружием и рассуждать об использовании ядерного оружия", – добавил Ллойд Остин.

Отметим, что в россии в очередной раз пригрозили ядерной войной. В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что такие заявления россии звучат из-за того, что в кремле ощущают, что вторжение в нашу страну завершится поражением Москвы.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон должен жестко ответить на угрозы россии.