"Теряет последнюю надежду": Кулеба ответил на угрозы россии о начале ядерной войны

В россии ощущают, что проигрывают войну против Украины

В Украине ответили на слова главы российского МИД сергея лаврова о существующих рисках начала ядерной войны.

Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттер.

"россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой", — написал он.

По его словам, подобные заявления могут означать лишь то, что кремль ощущает свое поражение в войне против Украины и призвал мир поддержать нашу страну еще сильнее, чтобы та смогла защитить глобальную безопасность.

Это заявление является ответом на слова лаврова в эфире российских пропагандистских каналов о том, что риски начала ядерной войны существуют.

"Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", — сказал он.

Вместе с тем лавров заявил, что Третья мировая война начнется, когда НАТО введет войска в Украину.

Как сообщалось ранее, бывший глава МВД Арсен Аваков выразил мнение, что россия не станет применять ядерное оружие против нашей страны, поскольку это снимет все ограничения со стран Запада, которые, по его словам, уже знают в каком бункере прячется российский диктатор владимир путин.