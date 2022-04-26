Укр

Трамп прошелся по путину из-за ядерного шантажа

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дональд Трамп Новость обновлена 26 апреля 2022, 03:58
Дональд Трамп

Экс-президент США советует не бояться угроз россии

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон должен жестко ответить на угрозы россии относительно применения ядерного оружия.

Об этом он рассказал в интервью Reuters.

По его словам, кровавый диктатор владимир путин ежедневно говорит об оружии массового поражения, поскольку чувствует, что в мире боятся ядерной войны и это лишь подталкивает главу кремля делать больше таких заявлений.

"Но это не работает, это просто не работает. Но он использует это слово каждый день", — сказал Трамп.

По его словам, действующий президент США Джо Байден должен напомнить, что его страна сильнее чем россия, имеет лучшее оружие и самый мощный подводный флот.

Трамп предположил, что будь он президентом, то уже бы потребовал от россии никогда больше не употреблять в своих заявлениях слова "ядерное оружие", а в противном случае пригрозил бы ей проблемами.

Как сообщалось ранее, 25 апреля во время выступления в эфире одного из российских каналов глава МИД рф сергей лавров заявил, что существует "серьезная и реальная" угроза начала ядерной войны, а потому ее риски недооценивать не стоит. В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что такие заявления россии звучат из-за того, что в кремле ощущают, что вторжение в нашу страну завершится поражением Москвы.

В свою очередь бывший глава МВД Арсен Аваков выразил мнение, что россия не станет применять ядерное оружие против нашей страны, поскольку это "снимет все ограничения" со стран Запада.

Теги:
#Украина #США #Россия #Дональд Трамп
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