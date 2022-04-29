Позор для всей нации: Нуланд жестко высказалась о россии

По словам американского политика, США и дальше будут поддерживать Украину

Российский президент владимир путин намеренно говорит россиянам о том, что он якобы воюет не с Украиной, а с США и НАТО. Это делается для того, чтобы оправдать все потраченные на войну средства, а также утраченные в ней жизни солдат и уничтоженную технику.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью изданию "Медуза".

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По словам американского политика, именно так работает извращенная психология российского диктатора — за счет Украины путин стремится удовлетворить свои империалистические амбиции.

"Как вы знаете, уже в течение многих месяцев, с тех пор, как мы начали наблюдать подготовку к этой войне, США вместе с союзниками по НАТО предлагали россии разрешить конфликт дипломатическим путем. Мы представили российской стороне очень подробное предложение на 10 страницах об удовлетворении того, что нам тогда казалось несколько параноидальной обеспокоенностью путина за свою безопасность. Например, США никогда не собирались размещать в Украине ракеты большой дальности, но мы готовы были обсуждать и это, и многое другое", — рассказала Нуланд.

Однако, по ее словам, вместо переговоров путин пошел по пути войны. У российского президента есть возможность вернуться к дипломатическому сценарию разрешения этого конфликта, однако сейчас он выбирает ежедневную гибель своих солдат и зверские убийства украинцев, как это было в Буче и Мариуполе.

"Это позор для всей великой российской нации и репутации россии, ответственность за которую несет только путин. Мы здесь вообще ни при чем. Но, разумеется, мы готовы защищать невинных жертв этой войны. Мы готовы помочь украинцам строить свое независимое государство — а путин даже через 30 лет после окончания холодной войны утверждает, что Украина вообще не имеет права на существование", — резюмировала Виктория Нуланд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США проголосовали за ленд-лиз для Украины – этот документ значительно упростит процедуру поставки оружия для украинских защитников. Кроме того, американский президент Джо Байден заявил о новом пакете помощи Украине на фантастическую сумму и пообещал плохие новости россиянам.