Зеленский рассказал, что поставит точку на переговорах с россией
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1904
россияне и в дальнейшем призывают украинских защитников сдаться
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение защитников в украинском Мариуполе поставит точку на переговорах с россией.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Об этом глава украинского государства сказал в субботу, 16 апреля, во время очередного интервью для украинских онлайн-медиа, пишет "Украинская правда".
Зеленский также добавил, что после зверств оккупантов в Буче и Бородянке вероятность мирных переговоров с кремлем сузилась до минимума, зайдя в "тупик".
"Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее ", – прокомментировал он "тупик" в переговорах с российской делегацией.
Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавый российский лидер владимир путин заявил, что переговоры с Украиной "зашли в тупик" якобы из-за того, что Украина "изменила свою позицию по отношению к ним".