Укр

Зеленский рассказал, что поставит точку на переговорах с россией

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Владимир Зеленский Новость обновлена 16 апреля 2022, 17:33
Владимир Зеленский

россияне и в дальнейшем призывают украинских защитников сдаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение защитников в украинском Мариуполе поставит точку на переговорах с россией.

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Об этом глава украинского государства сказал в субботу, 16 апреля, во время очередного интервью для украинских онлайн-медиа, пишет "Украинская правда".

Зеленский также добавил, что после зверств оккупантов в Буче и Бородянке вероятность мирных переговоров с кремлем сузилась до минимума, зайдя в "тупик".

"Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее ", – прокомментировал он "тупик" в переговорах с российской делегацией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавый российский лидер владимир путин заявил, что переговоры с Украиной "зашли в тупик" якобы из-за того, что Украина "изменила свою позицию по отношению к ним".

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Мариуполь #Буча #Бородянка
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