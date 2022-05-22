Мобилизацию в Украине продлили: что это значит для граждан

Мобилизация и военное положение в Украине продлены

Верховная Рада Украины в воскресенье, 23 мая, продлила военное положение еще на три месяца, то есть до 23 августа. Тем самым в нашей стране была продлена и всеобщая мобилизация.

"Телеграф" решил напомнить, что это значит для простых украинцев.

Как известно, военное положение является особым правовым режимом, во время которого граждане могут быть лишены части законных прав, вроде свободного перемещения внутри страны и выезда за границу.

Кроме того, в это время представители силовых структур могут активно проверять документы и личные вещи людей, вводить контроль за средствами связи и ограничивать пребывание граждан на улице во время комендантского часа и в случае необходимости даже изымать имущество.

Стоит отметить, что военное положение в стране могут отменить в любое время.

Также во время военного положения проводится всеобщая мобилизация военнообязанных. В Украине она реализовывается в четыре волны, а потому она не значит, что военкоматы начинают забирать на фронт всех, кто подвернулся под руку.

Это не исключает того, что военнообязанные могут получить повестки, однако некоторые из них не предусматривают немедленного направления в воинскую часть.

В настоящее время в Украине проходит вторая волна мобилизация, которая предусматривает призыв резервистов или людей, проходивших воинскую службу до 2014 года или служивших по контракту.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время интервью заявил, что сейчас на защите нашей страны стоят около 700 тысяч военнослужащих. Это число включает как ВСУ, так Нацгвардию, территориальную оборону, пограничников, добровольцев и других.