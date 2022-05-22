Мобілізацію в Україні продовжили: що це означає для громадян

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжено

Верховна Рада України у неділю, 23 травня, продовжила воєнний стан ще на три місяці, тобто до 23 серпня. Тим самим у нашій країні було продовжено і загальну мобілізацію.

"Телеграф" вирішив нагадати, що це означає для пересічних українців.

Як відомо, воєнний стан є особливим правовим режимом, під час якого громадяни можуть бути позбавлені частини законних прав, на зразок вільного пересування всередині країни та виїзду за кордон.

Крім того, у цей час представники силових структур можуть активно перевіряти документи та особисті речі людей, запроваджувати контроль за засобами зв’язку та обмежувати перебування громадян на вулиці під час комендантської години та у разі потреби навіть вилучати майно.

Слід зазначити, що воєнний стан країни можуть скасувати у час.

Також під час воєнного стану проводиться загальна мобілізація військовозобов’язаних. В Україні вона реалізується у чотири хвилі, а тому вона не означає, що військкомати починають забирати на фронт усіх, хто підвернувся під руку.

Це не виключає того, що військовозобов’язані можуть отримати повістки, проте деякі з них не передбачають негайного направлення до військової частини.

Наразі в Україні проходить друга хвиля мобілізація, яка передбачає призов резервістів або людей, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом.

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю заявив, що зараз на захисті нашої країни стоять близько 700 тисяч військовослужбовців. Це число включає як ЗСУ, так і Нацгвардію, територіальну оборону, прикордонників, добровольців та інших.