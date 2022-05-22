Мобілізацію в Україні продовжили: що це означає для громадян
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Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжено
Верховна Рада України у неділю, 23 травня, продовжила воєнний стан ще на три місяці, тобто до 23 серпня. Тим самим у нашій країні було продовжено і загальну мобілізацію.
"Телеграф" вирішив нагадати, що це означає для пересічних українців.
Як відомо, воєнний стан є особливим правовим режимом, під час якого громадяни можуть бути позбавлені частини законних прав, на зразок вільного пересування всередині країни та виїзду за кордон.
Крім того, у цей час представники силових структур можуть активно перевіряти документи та особисті речі людей, запроваджувати контроль за засобами зв’язку та обмежувати перебування громадян на вулиці під час комендантської години та у разі потреби навіть вилучати майно.
Слід зазначити, що воєнний стан країни можуть скасувати у час.
Також під час воєнного стану проводиться загальна мобілізація військовозобов’язаних. В Україні вона реалізується у чотири хвилі, а тому вона не означає, що військкомати починають забирати на фронт усіх, хто підвернувся під руку.
Це не виключає того, що військовозобов’язані можуть отримати повістки, проте деякі з них не передбачають негайного направлення до військової частини.
Наразі в Україні проходить друга хвиля мобілізація, яка передбачає призов резервістів або людей, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом.
Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю заявив, що зараз на захисті нашої країни стоять близько 700 тисяч військовослужбовців. Це число включає як ЗСУ, так і Нацгвардію, територіальну оборону, прикордонників, добровольців та інших.