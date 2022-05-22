Рада винесла рішення щодо військового стану та мобілізації в Україні

ВР продовжила дію воєнного стану в країні на 90 діб

В неділю, 22 травня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні на 90 діб — до 23 серпня 2022 року. За це проголосували 320 депутатів парламенту.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на рішення парламенту.

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Також, відповідно до Указу Президента, продовжено термін загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідний законопроєкт №7390 "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації" вніс у ВР президент Володимир Зеленський 18 травня. Обсяги та черговість мобілізації визначають у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у Зеленського пояснили необхідність продовження воєнного стану одразу на три, а не на один місяць.

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Також ми розповідали, яку категорію чоловіків в Україні невдовзі можуть звільнити від мобілізації.