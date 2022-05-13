Ще одну категорію чоловіків можуть звільнити від мобілізації: кого це стосується

На сайті Верховної ради зареєстрований законопроєкт, згідно з яким ще одну категорію чоловіків можуть звільнити від призову

Під час воєнного стану, який було впроваджено в Україні через повномасштабне вторгнення росії, в державі була оголошена загальна мобілізація. Призову підлягають усі громадяни, які в змозі виконувати військовий обов'язок від 18 до 60 років. Проте уряд вирішив переглянути встановлені норми та звільнити від загальної мобілізації ще одну категорію чоловіків. "Телеграф" розбирався, кого саме торкнуться зміни.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Так, в рамках статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право на відстрочку від призову до армії на час мобілізаційних заходів серед інших категорій українців мають і чоловіки, які працюють науковими та науково-педагогічними працівниками з вченим званням або науковим ступенем.

Кілька днів тому на офіційному сайті Верховної Ради з'явився новий законопроєкт №7352, згідно з яким відтермінувати призов на службу мають право й чоловіки, які є педагогами, науковими співробітниками університетів, а також коледжів, у яких немає вченого звання або наукового ступеня.

Варто відзначити, якщо відповідний документ все ж підтримають, не всі викладачі матимуть право на відстрочку від мобілізації. Звільнятимуть від призову лише тих педагогів та наукових співробітників вишів, коледжів, ПТУ і шкіл без вченого звання та наукового ступеня, які працюють у навчальному закладі не менше, ніж на 0,75 ставки.

Наголошуємо, якщо педагогічний працівник працює лише на пів ставки, то відстрочку від мобілізації йому отримати не вдасться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яке покарання очікує на громадян призовного віку (від 18 до 60 років), які вирішили ухилитися від загальної мобілізації.