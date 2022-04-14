В Україні відстрочку від призову зможуть отримати студенти та викладачі ПТУ: подробиці

Відстрочку від призову надаватимуть студентам денної форми.

В Україні від мобілізації звільнили студентів та педагогів професійно-технічних училищ, однак відстрочку отримають лише певні категорії.

Відповідний законопроєкт №7272 у четвер, 14 квітня, ухвалила Верховна Рада — документ підтримали 226 нардепів.

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Тепер під мобілізацію не підпадатимуть:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його мета — вирівняти у правах учнів та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі студентами та викладачами закладів вищої освіти шляхом надання всім зазначеним категоріям рівного права на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації. У перспективі це має дозволити наповнити ринок спеціалістами, зокрема кваліфікованими робітниками.

Нагадаємо, з 15 березня в Україні розпочалася вже друга хвиля мобілізації, в рамках якої до лав ЗСУ призивають військовослужбовців, які в період з 2014 року перебували на строковій службі або служили за контрактами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загрожує за ухилення від призову.