Мобілізація в Україні триває: що буде за неявку
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Планування подальших мобілізаційних заходів в Україні залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення
В Україні триває повна мобілізація у зв'язку з воєнним станом через військову агресію російської федерації, що дозволяє поповнювати лави Збройних сил України резервістами з усіх куточків нашої країни.
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Так, у рамках прийнятого закону України "Про мобілізацію", яка була оголошена 24 лютого 2022 року указом президента, мобілізація буде проводитись протягом 90 днів з моменту набуття чинності відповідного закону, однак отримання повістки не означає, що вас одразу зарахують до лав ЗСУ.
Хто підлягає мобілізації
Під час воєнного стану, який було впроваджено в Україні 24 лютого через повномасштабне вторгнення росії, мобілізації підлягають усі громадяни, які здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років. Призивати планують не всіх, а лише необхідну для Збройних сил України кількість солдатів.
З 15 березня в країні триває друга хвиля мобілізації, тож до списку призовників входять українці, які вже мають за плечима певний військовий досвід. Детальніше:
- чоловіки у віці від 18 до 27 років отримують повістки із призовом до армії,
- чоловіки від 27 до 45 років потраплять до складу військових штабів,
- чоловіки старші 45 років працюватимуть із документами.
Ухилення від призову
Відповідальність за нез'явлення за повісткою про виклик до військкомату може бути як адміністративною, так і кримінальною.
Так, згідно зі статтею 337 Кримінального Кодексу України, за ухилення військовозобов'язаного від військового обліку буде покарано штрафом в сумі від 300 до 500 мінімумів доходів українців, які не оподатковуються, або виправними роботами строком до 1 року.
Згідно зі статтею 336 Кримінального Кодексу України, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в Україні встановили покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом закликати до військової служби українців почали навіть на вулицях і блокпостах, видаючи чоловікам призовного віку повістки. Які саме бувають ці документи та чи є законною така видача детальніше читайте у матеріалі "Якими бувають повістки та чи законно вручати їх на блок-постах — роз'яснення військомату".
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