Мобілізація в Україні триває: що буде за неявку

Планування подальших мобілізаційних заходів в Україні залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення

В Україні триває повна мобілізація у зв'язку з воєнним станом через військову агресію російської федерації, що дозволяє поповнювати лави Збройних сил України резервістами з усіх куточків нашої країни.

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Так, у рамках прийнятого закону України "Про мобілізацію", яка була оголошена 24 лютого 2022 року указом президента, мобілізація буде проводитись протягом 90 днів з моменту набуття чинності відповідного закону, однак отримання повістки не означає, що вас одразу зарахують до лав ЗСУ.

Читайте також: Категорія Україна В Україні проходить друга черга мобілізації: що це означає Згідно з чинним законодавством загалом в країні передбачено чотири хвилі мобілізації

Хто підлягає мобілізації

Під час воєнного стану, який було впроваджено в Україні 24 лютого через повномасштабне вторгнення росії, мобілізації підлягають усі громадяни, які здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років. Призивати планують не всіх, а лише необхідну для Збройних сил України кількість солдатів.

З 15 березня в країні триває друга хвиля мобілізації, тож до списку призовників входять українці, які вже мають за плечима певний військовий досвід. Детальніше:

чоловіки у віці від 18 до 27 років отримують повістки із призовом до армії,

чоловіки від 27 до 45 років потраплять до складу військових штабів,

чоловіки старші 45 років працюватимуть із документами.

Ухилення від призову

Відповідальність за нез'явлення за повісткою про виклик до військкомату може бути як адміністративною, так і кримінальною.

Так, згідно зі статтею 337 Кримінального Кодексу України, за ухилення військовозобов'язаного від військового обліку буде покарано штрафом в сумі від 300 до 500 мінімумів доходів українців, які не оподатковуються, або виправними роботами строком до 1 року.

Згідно зі статтею 336 Кримінального Кодексу України, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в Україні встановили покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом закликати до військової служби українців почали навіть на вулицях і блокпостах, видаючи чоловікам призовного віку повістки. Які саме бувають ці документи та чи є законною така видача детальніше читайте у матеріалі "Якими бувають повістки та чи законно вручати їх на блок-постах — роз'яснення військомату".