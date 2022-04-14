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В Украине отсрочку от призыва смогут получить студенты и преподаватели ПТУ: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Украине началась вторая волна мобилизации Новость обновлена 14 апреля 2022, 21:01
В Украине началась вторая волна мобилизации

Отсрочку от призыва будут предоставлять студентам дневной формы

В Украине от мобилизации освободили студентов и педагогов профессионально-технических училищ, однако отсрочку получат только определенные категории.

Соответствующий законопроект №7272 в четверг, 14 апреля, приняла Верховная Рада — документ поддержали 226 нардепов.

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Теперь под мобилизацию не будут подпадать:

  • студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или ученую степень;
  • педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель — уравнять в правах учащихся и преподавателей учреждений профессионального (профессионально-технического) образования со студентами и преподавателями высшего образования путем предоставления всем указанным категориям равного права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. В перспективе это позволит наполнить рынок специалистами, в частности квалифицированными рабочими.

Напомним, с 15 марта в Украине началась уже вторая волна мобилизации, в рамках которой в ряды ВСУ призывают военнослужащих, которые в период с 2014 года находились на срочной службе или служили по контрактам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что грозит за уклонение от призыва.

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#Украина #Студенты #ПТУ #Мобилизация
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