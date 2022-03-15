В Україні розпочали мобілізацію резервістів наступної черги: подробиці

Повномасштабна війна з країною-агресором триває

На двадцятий день війни росії з українською державою Збройні сили України розпочали мобілізацію наступної черги військовозобов'язаних, які не входили до списку резервістів першої черги.

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Про це у вівторок, 15 березня, заявив керівник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час чергового брифінгу в Ukraine MediaCenter Kyiv.

Кого стосується мобілізація

Громадяни України, які раніше проходили службу та мають відповідний досвід на певних посадах, за бажання можуть бути відправлені безпосередньо до бойових військових частин.

Громадяни України, які не мають досвіду військової служби, проте підлягають мобілізації, в обов'язковому порядку залучаються до навчань з підготовки у відповідних центрах Збройних сил, і виключно після отримання необхідних навичок, будуть відправлені до розташування військових частин.

Жінки, які знаходяться на військовому обліку, можуть бути мобілізовані до бойових частин на військову службу, проте наразі такої необхідності немає.

"Майже 100% резервістів, які знаходилися на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже перебувають у своїх бойових військових частинах та виконують завдання з оборони держави. Тому зараз було прийняте рішення провести мобілізацію військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги.", — повідомив Горбач.

Що стосується прекрасної половини українського населення, то до сьогоднішнього дня жодна з громадянок України примусово до лав захисників держави мобілізована не була. Наразі, згідно зі словами начальника управління персоналу штабу, такої потреби немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на восьмий день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, а саме 3 березня, український парламент затвердив указ про мобілізацію в Україні.