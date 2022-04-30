Мобілізація чоловіків із дітьми: хто з українців має відстрочку від походу на фронт

В окремих випадках чоловікам можуть відмовити в отриманні воєнної форми.

В Україні продовжується друга хвиля мобілізації, оголошеної після повномасштабного вторгнення росії. Незважаючи на те, що до військкомату підлягають усі чоловіки від 18 до 59 років, деякі з них мають "протипоказання" для служби в армії. Серед таких — деякі варіанти сімейного стану, зокрема наявність дітей.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на Асоціацію правників України.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Насамперед слід зазначити, що обмеження щодо дітей стосуються як чоловіків, так і жінок, які бажають стати на захист Батьківщини. Отже, у переліку тих, кому відмовлять у відході на фронт, вказані люди, які:

утримують трьох та більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років;

самостійно виховують неповнолітню дитину (дітей);

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

є утримувачами повнолітньої дитини з інвалідністю І або ІІ групи;

виховують дитину, яка має тяжке захворювання;

утримують дітей-сиріт або неповнолітніх діток, позбавлених батьківського піклування.

Також окремі обмеження стосуються тих чоловіків (жінок), які постійно доглядають хвору дружину (чоловіка), батьків (своїх або другої половини), коли останні не мають можливості самостійно про себе подбати. Також "відстрочка" від мобілізації є у тих українців, чия друга половина чи батьки є особами з інвалідністю І чи ІІ групи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як під час воєнного стану відбувається мобілізація серед жінок і кого можуть забрати на фронт.

Також ми писали про те, які існують види повісток до армії та наскільки їх законно вручати, наприклад, на блок-посту.